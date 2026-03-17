Repasa el calendario de partidos programados para este martes 17 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
Partidos para hoy martes 17 de marzo del Béisbol Mayor 2026
- Panamá Este vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Barusenses a las 7:00 P.M.
- Colón vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
- Panamá Metro vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
- Darién vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
- Coclé vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 8:00 P.M.