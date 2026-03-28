Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy sábado 28 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este 28 de marzo con una jornada completa que promete movimientos importantes en la tabla de posiciones, especialmente con varios equipos peleando el liderato y los puestos de clasificación.
Partidos para hoy del Béisbol Mayor 2026
Estos son los enfrentamientos programados para la jornada:
- Panamá Metro vs Coclé, 7:00 pm estadio Remón Cantera
- Bocas del Toro vs Occidente, 7:00 pm Glorias Deportivas Baruense
- Panamá Oeste vs Colón, 7:00 pm estadio Mariano Bula
- Chiriquí vs Herrera, 7:00 pm estadio Claudio Nieto
- Darién vs Panamá Este 7:00 pm, estadio Rod Carew
- Veraguas vs Los Santos, 7:00 pm estadio Roberto Flaco Bala Hernández