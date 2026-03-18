Béisbol Mayor 2026: Resultados del martes 17 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó el martes 17 de marzo con su cuarta jornada, dejando partidos muy disputados y varios equipos con buenas sensaciones.

La novena de Veraguas se mantiene como único equipo invicto en cuatro fechas del torneo, luego de vencer 7-4 a Panamá Metro en el Estadio Omar Torrijos Herrera con gran relevo del ex Grandes Ligas, Severino González.