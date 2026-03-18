Béisbol Mayor 2026: Resultados del martes 17 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó el martes 17 de marzo con su cuarta jornada, dejando partidos muy disputados y varios equipos con buenas sensaciones.
Resultados del Béisbol Mayor 2026 (jornada 4)
- Panamá Este 4-5 Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín
- Panamá Oeste 15-2 Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Barusenses
- Colón 1-3 Los Santos en el Estadio Roberto Hernández
- Panamá Metro 4-7 Veraguas en el Estadio Omar Torrijos
- Darién vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto (Suspendido)
- Coclé 7-3 Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron