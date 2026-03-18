BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  18 de marzo de 2026 - 00:09

Béisbol Mayor 2026: Resultados del martes 17 de marzo

Repasa los resultados del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas del martes 17 de marzo.

Béisbol Mayor 2026: Resultados del martes 17 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Resultados del martes 17 de marzo

FOTO: FEDEBEIS

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó el martes 17 de marzo con su cuarta jornada, dejando partidos muy disputados y varios equipos con buenas sensaciones.

La novena de Veraguas se mantiene como único equipo invicto en cuatro fechas del torneo, luego de vencer 7-4 a Panamá Metro en el Estadio Omar Torrijos Herrera con gran relevo del ex Grandes Ligas, Severino González.

Resultados del Béisbol Mayor 2026 (jornada 4)

  • Panamá Este 4-5 Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín
  • Panamá Oeste 15-2 Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Barusenses
  • Colón 1-3 Los Santos en el Estadio Roberto Hernández
  • Panamá Metro 4-7 Veraguas en el Estadio Omar Torrijos
  • Darién vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto (Suspendido)
  • Coclé 7-3 Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron
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