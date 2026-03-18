BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  18 de marzo de 2026 - 00:14

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras la jornada 4

Repasa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, luego de cumplirse la jornada 4 de la Copa Cerveza Atlas.

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones de la jornada 4

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones de la jornada 4

FOTO: FEDEBEIS

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó su actividad el martes 17 de marzo con la cuarta jornada del torneo, dejando movimientos en la tabla de posiciones y un equipo manteniendo su invicto.

Panamá Oeste logró su tercera victoria del torneo, tras imponerse por abultamiento de carreras 15-2 sobre Chiriquí Occidente.

En el duelo de invictos, Veraguas venció 7-4 a Panamá Metro en el Estadio Omar Torrijos Herrera.

Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026 | Jornada 4

  1. Veraguas (4-0)
  2. Panamá Oeste (3-1)
  3. Panamá Metro (3-1)
  4. Chiriquí (3-1)
  5. Darién (2-1)
  6. Herrera (2-1)
  7. Coclé (2-2)
  8. Panamá Este (1-3)
  9. Colón (1-3)
  10. Bocas del Toro (1-3)
  11. Los Santos (1-3)
  12. Chiriquí Occidente (0-4)
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