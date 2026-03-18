Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras la jornada 4

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó su actividad el martes 17 de marzo con la cuarta jornada del torneo, dejando movimientos en la tabla de posiciones y un equipo manteniendo su invicto.
En el duelo de invictos, Veraguas venció 7-4 a Panamá Metro en el Estadio Omar Torrijos Herrera.
Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026 | Jornada 4
- Veraguas (4-0)
- Panamá Oeste (3-1)
- Panamá Metro (3-1)
- Chiriquí (3-1)
- Darién (2-1)
- Herrera (2-1)
- Coclé (2-2)
- Panamá Este (1-3)
- Colón (1-3)
- Bocas del Toro (1-3)
- Los Santos (1-3)
- Chiriquí Occidente (0-4)