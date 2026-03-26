Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 25 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó con muchas acciones el miércoles 25 de marzo, donde se completó la décima primera jornada del torneo y se realizaron varios movimientos en la tabla de posiciones.
Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026 | Jornada 11
- Chiriquí (8-3)
- Veraguas * (7-3)
- Colón (7-4)
- Panamá Oeste (7-4)
- Herrera * (6-3)
- Panamá Metro * (6-4)
- Bocas del Toro (6-5)
- Darién * (4-5)
- Los Santos (5-6)
- Coclé (5-6)
- Chiriquí Occidente (1-10)
- Panamá Este (1-10)