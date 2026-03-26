BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  26 de marzo de 2026 - 07:01

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 25 de marzo

Repasa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, luego de cumplirse la jornada 11 de la Copa Cerveza Atlas.

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 25 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 25 de marzo

FOTO / FEDEBEIS

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó con muchas acciones el miércoles 25 de marzo, donde se completó la décima primera jornada del torneo y se realizaron varios movimientos en la tabla de posiciones.

La novena chiricana logró colocarse en la primera posición para arrebatarle el lugar a Veraguas que sumó una nueva derrota.

Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026 | Jornada 11

  1. Chiriquí (8-3)
  2. Veraguas * (7-3)
  3. Colón (7-4)
  4. Panamá Oeste (7-4)
  5. Herrera * (6-3)
  6. Panamá Metro * (6-4)
  7. Bocas del Toro (6-5)
  8. Darién * (4-5)
  9. Los Santos (5-6)
  10. Coclé (5-6)
  11. Chiriquí Occidente (1-10)
  12. Panamá Este (1-10)
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