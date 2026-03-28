BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  28 de marzo de 2026 - 06:55

Beisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras resultados del viernes 27 de marzo

Repasa la tabla de posiciones actualizada del Béisbol Mayor 2026 luego de la jornada del viernes 27 de marzo.

Beisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras resultados del viernes 27 de marzo

Beisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras resultados del viernes 27 de marzo

FOTO: FEDEBEIS

Luego de los resultados de la jornada del 27 de marzo, la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 presenta movimientos importantes, con Chiriquí manteniéndose en la cima y Oeste le sigue los pasos, mientras varios equipos pelean intensamente por mantenerse en zona de clasificación.

Panamá Este y Chiriquí Occidente continúan en los últimos lugares, mientras que Los Santos, Darién y Coclé se pelean los últimos puestos de clasificación.

Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026

  1. Chiriquí (8-4)
  2. Panamá Oeste (8-4)
  3. Veraguas* (7-4)
  4. Panamá Metro* (7-4)
  5. Bocas del Toro (7-5)
  6. Colón (7-5)
  7. Herrera* (6-5)
  8. Coclé (6-6)
  9. Los Santos (6-6)
  10. Darién * (5-6)
  11. Chiriquí Occidente (2-10)
  12. Panamá Este (1-11)
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