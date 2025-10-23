Arizona Fall League: Daniel Espino poncha a tres bateadores y alcanza las 100 millas

El lanzador diestro Daniel Espino realizó su segunda salida en la Arizona Fall League demostrando su capacidad en su brazo, al llegar a las 100 millas por hora y ponchar a tres rivales en el triunfo 10-1 de los Saguaros ante los Scorpions.
En su primera salida lanzó una entrada, permitió un hit y recetó dos ponches. Lanzó 11 strikes en un total de 16 lanzamientos.
Es la tercera salida en el año luego que a finales de septiembre se estrenara con el equipo Triple A de los Guardianes de Cleveland.
Salida más reciente de Daniel Espino