Arizona Fall League: Daniel Espino poncha a tres bateadores y alcanza las 100 millas

El lanzador diestro Daniel Espino realizó su segunda salida en la Arizona Fall League demostrando su capacidad en su brazo, al llegar a las 100 millas por hora y ponchar a tres rivales en el triunfo 10-1 de los Saguaros ante los Scorpions.

Espino abrió el partido, trabajó una entrada, permitió un hit, cedió una base por bolas, además de los tres ponches (a Nick Morabito, Walker Janek y Maui Ahuna). Realizó 15 lanzamientos en total, de los cuales 10 fueron strike. Tiró 11 rectas, 2 cutter, 1 slider y 1 sinker. promediando una velocidad de 98 millas y tiró una a 100.2 mph para retirar al último bateador.

En su primera salida lanzó una entrada, permitió un hit y recetó dos ponches. Lanzó 11 strikes en un total de 16 lanzamientos.

Es la tercera salida en el año luego que a finales de septiembre se estrenara con el equipo Triple A de los Guardianes de Cleveland.

Salida más reciente de Daniel Espino