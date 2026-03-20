BÉISBOL Béisbol -  20 de marzo de 2026 - 07:10

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy viernes 20 de marzo

Repasa el calendario de los partidos programados para este viernes 20 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy viernes 20 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy viernes 20 de marzo

Foto: Los Santis TV

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este viernes 20 de marzo con una jornada reducida de tres partidos, en los que varios equipos buscarán sumar victorias importantes en la fase regular del torneo.

La cartelera del día presenta el enfrentamiento entre Chiriquí y Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron, mientras que Herrera se medirá a Los Santos en el Estadio Roberto Hernández, en uno de los duelos tradicionales de la jornada.

Por su parte, Veraguas enfrentará a Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, completando así la actividad del día.

Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026

  • Chiriquí vs Bocas del Toro — Estadio Calvin Byron — 7:00 p.m.

  • Herrera vs Los Santos — Estadio Roberto Hernández — 7:00 p.m., EN VIVO por RPC

  • Veraguas vs Chiriquí Occidente — Estadio Glorias Deportivas Baruenses — 7:00 p.m.

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