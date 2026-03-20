Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy viernes 20 de marzo Foto: Los Santis TV

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este viernes 20 de marzo con una jornada reducida de tres partidos, en los que varios equipos buscarán sumar victorias importantes en la fase regular del torneo.

La cartelera del día presenta el enfrentamiento entre Chiriquí y Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron, mientras que Herrera se medirá a Los Santos en el Estadio Roberto Hernández, en uno de los duelos tradicionales de la jornada.

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