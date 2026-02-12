Clásico Mundial 2026: Conoce el roster de Cuba, primer rival de Panamá

El evento más grande del béisbol internacional se acerca rápidamente. Veinte equipos esparcidos por todo el mundo pronto se enfrentarán por la oportunidad de llamarse campeones del Clásico Mundial 2026. El anunció oficial de los rosters, reveló los 30 jugadores que representarán a Cuba en el evento.
Germán Mesa estará como timonel de los cubanos en el certamen.
Roster oficial de Cuba - Clásico Mundial 2026
LANZADORES
- Frank Álvarez, LD
- Emmanuel Chapman, LD
- Josimar Cousín, LD
- Naykel Cruz, LZ
- Daviel Hurtado, LZ D
- enny Larrondo, LD
- Yoan López, LD
- Randy Martínez, LZ
- Raidel Martínez, LD
- Liván Moinello, LZ
- Darien Núñez, LZ
- Julio Robaina, LZ
- Yariel Rodríguez, LD
- Osiel Rodríguez, LD
- Luis Romero Jr., LD
- Pedro Santos, LD
RECEPTORES
- Omar Hernández, C
- Andrys Pérez, C
INFIELDERS
- Erisbel Arruebarruena, SS
- Yiddi Cappe, 2B
- Ariel Martínez, IF
- Yoán Moncada, 3B
- Malcom Núñez, 1B
- Alexei Ramírez, SS
- Alexander Vargas, SS
- Yoel Yanqui, 1B
JARDINEROS
- Alfredo Despaigne, OF
- Yoelquis Guibert, OF
- Leonel Moa, OF
- Roel Santos, OF
FUENTE: MLB