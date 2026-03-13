Clásico Mundial 2026: ¿Cuáles son los favoritos para llegar a semifinales?

Los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 se jugarán en Miami y Houston el viernes y sábado, con enfrentamientos muy atractivos. Esta tarde República Dominicana enfrentará a Corea (5:30 p.m.), mientras que Estados Unidos se medirá ante Canadá (7 p.m). El sábado, Italia chocará con Puerto Rico (2 p.m), mientras que Japón se enfrentará a Venezuela (8 p.m).

Figura en fase de grupos: Fernando Tatis Jr. (de 13-6, 2 jonrones, 5 BB, 9 impulsadas)

Una República Dominicana que terminó 4-0 en la fase de grupos tiene muchas figuras para elegir, ya fuera Vladimir Guerrero Jr. (seis hits y dos jonrones), Juan Soto (dos cuadrangulares y cinco boletos) o Brayan Bello (una carrera y siete ponches en cinco innings). Pero Tatis, primer bate dominicano, brilló más que todos en un equipo que dominó la competencia. Conectó dos jonrones, incluyendo uno enorme de tres carreras en un juego clave ante Venezuela, y recibió cinco boletos. Su juego dinámico se vio en todo el terreno y buscará mantenerlo ante Corea el viernes.

2. Japón (1)

Figura en fase de grupos: Shohei Ohtani, BD (de 9-5, 2 jonrones, 4 BB, 6 impulsadas)

¿Quién más? Aunque no jugó el último partido contra Chequia, Ohtani dejó claro su impacto, como suele hacerlo en este tipo de escenario. Se paró en el plato 13 veces y sumó cinco hits, incluidos dos vuelacercas, además de cuatro boletos sin poncharse. Aunque no está lanzando en este torneo, ha marcado la diferencia con el bate en sus tres juegos. Contra China Taipéi tuvo tres hits, incluido jonrón y doble, con cinco remolcadas. Ante Corea se embasó en sus cuatro turnos y dio jonrón. Contra Australia no pegó hit, pero negoció dos boletos.

3. Estados Unidos (2)

Figura en fase de grupos: Paul Skenes, LD (4 EL, 1 H, 0 C, 7 K, 1 BB)

Estados Unidos sobrevivió a un susto que casi lo deja fuera, y la salida de Skenes fue clave. En la victoria 5-3 ante México el lunes, lanzó cuatro entradas en blanco en su debut en el Clásico, con siete ponches, un boleto y un hit permitido. Nada sorprendente para quien en sus dos primeras temporadas en MLB tiene 1.96 de efectividad en 55 aperturas, dos Juegos de Estrellas, un Cy Young de la Liga Nacional y un premio al Novato del Año. Skenes incluso podría volver a lanzar si EE.UU. avanza.

4. Venezuela (4)

Figura en fase de grupos: Luis Arráez, 2B (de 14-7, 2 jonrones, 4 dobles, 9 impulsadas)

Arráez no es conocido por su poder, pero en el Clásico ha sido otra historia. Bateó de hit en la mitad de sus turnos y seis de sus siete imparables fueron extrabases. Su mejor actuación fue en la victoria 11-3 ante Israel, cuando se fue de 5-4 con dos jonrones y dos dobles. Fue su segundo juego de múltiples cuadrangulares en el Clásico, tras hacerlo ante EE.UU. en 2023. Como señaló Sarah Langs, es el primer jugador con varios juegos de dos estacazos en el Clásico, algo notable porque solo tiene uno en MLB o ligas menores.

5. Italia (12)

Figura en fase de grupos: Vinnie Pasquantino, 1B (3 H, 3 HR)

Italia tuvo contribuciones en ambos lados del juego para terminar 4-0, pero destaca su capitán en el último partido. Pasquantino no había dado hit en sus primeros tres juegos, pero explotó ante México, el triunfo que selló el pase a cuartos. El primera base de los Reales conectó tres jonrones en solitario, convirtiéndose en el primer jugador en la historia del Clásico en lograrlo, en la victoria 9-1. Pasquantino viene de dar 32 batazos de cuatro esquinas la temporada pasada, la mayor cifra de su carrera.

6. Puerto Rico (6)

Figura en fase de grupos: Luis Quiñones, LD (4 EL, 0 H, 0 C, 7 K, 1 BB)

Una de las bellezas del Clásico es ver brillar a jugadores poco conocidos. Si no sigues de cerca las Ligas Menores, probablemente no conocías a Quiñones. Retiró a 12 de los 13 bateadores que enfrentó en dos salidas, con un boleto como único daño. Ponchó a siete sin permitir hit. Prospecto por años de los Azulejos, firmó con los Mellizos el invierno pasado y busca un lugar en el bullpen.

7. Corea del Sur (7)

Figura en fase de grupos: Bo Gyeong Moon, 1B (de 13-7, 2 HR, 11 impulsadas)

Moon fue uno de los bateadores más productivos, líder con 11 impulsadas y empatado con siete hits. Empezó el torneo con juego de múltiples hits y grand slam ante Chequia. También cerró fuerte contra Australia con 3 de 5, jonrón, doble y cuatro remolcadas. En la KBO ha sido uno de los mejores bateadores en años recientes con OPS sobre .830 y más de 20 jonrones en 2024 y 2025 con LG Twins.

Canadá (8)

Figura en fase de grupos: Owen Caissie, OF (de 14-7, 1 HR, 3 dobles)

Caissie vuelve a destacar en el Clásico, como en 2023. El jardinero de 23 años, pieza principal en el cambio que llevó al dominicano Edward Cabrera de los Marlins a los Cachorros, dio siete hits en 14 turnos, con jonrón, tres dobles y cinco impulsadas. Podría ser el inicio de una gran temporada, ya que apunta a tener un rol importante con los Marlins. También podría dar más sorpresas en el Clásico, mientras Canadá busca eliminar a Estados Unidos en cuartos.

FUENTE: MLB