Clásico Mundial 2026: Line-ups confirmados de Venezuela e Italia para la semifinal

El lanzador de los Filis, Aaron Nola, será el abridor de la Selección de Italia en la semifinal del Clásico Mundial 2026 contra la Selección de Venezuela (7:00 pm en vivo por RPC) en lugar del anteriormente anunciado Michael Lorenzen, según anunció el dirigente del equipo italiano, el venezolano Francisco Cervelli.
Venezuela está de vuelta a la semifinal por primera vez desde el 2009. Aunque cayeron ante los dominicanos en un encuentro cerrado para concluir la fase de grupos en Miami, los venezolanos de todas maneras se han visto como un fuerte conjunto detrás de Ronald Acuña Jr., Maikel García, y Luis Arráez.