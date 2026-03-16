Clásico Mundial Béisbol -  16 de marzo de 2026 - 15:33

Clásico Mundial 2026: Line-ups confirmados de Venezuela e Italia para la semifinal

Venezuela e Italia ya tienen lineups confirmados para la segunda semifinal del Clásico Mundial 2026.

Clásico Mundial 2026: Line-ups confirmados de Venezuela e Italia para la semifinal

Clásico Mundial 2026: Line-ups confirmados de Venezuela e Italia para la semifinal

FOTO: MLB

El lanzador de los Filis, Aaron Nola, será el abridor de la Selección de Italia en la semifinal del Clásico Mundial 2026 contra la Selección de Venezuela (7:00 pm en vivo por RPC) en lugar del anteriormente anunciado Michael Lorenzen, según anunció el dirigente del equipo italiano, el venezolano Francisco Cervelli.

Italia ha pegado la segunda mayor cantidad de jonrones en el torneo por debajo de la República Dominicana, con Vinnie Pasquantino dando tres contra México y Dante Nori volándose la cerca dos veces para encabezar el equipo. Cualquiera que se vea las caras con este conjunto deberá controlar a una alineación que lleva OPS de .982, y enfrentar a un dominante Aaron Nola en la lomita.

Venezuela está de vuelta a la semifinal por primera vez desde el 2009. Aunque cayeron ante los dominicanos en un encuentro cerrado para concluir la fase de grupos en Miami, los venezolanos de todas maneras se han visto como un fuerte conjunto detrás de Ronald Acuña Jr., Maikel García, y Luis Arráez.

Line-ups de Venezuela e Italia - Clásico Mundial 2026

Venezuela

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Italia

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