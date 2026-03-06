Clásico Mundial Béisbol -  6 de marzo de 2026 - 10:05

Clásico Mundial 2026: Lineup de Panamá vs Cuba en el primer partido

La novena de Panamá ya tiene lineup confirmado para su debut en el Clásico Mundial 2026 ante la selección de Cuba.

FOTO: FEDEBEIS

La selección de Béisbol de Panamá ya tiene confirmado su alineación para afrontar su debut en el Clásico Mundial 2026 ante Cuba, en San Juan, Puerto Rico (11:00 am por RPC).

Los dirigidos por José Mayorga buscarán iniciar con el pie derecho el certamen que reúne las mejores 20 selecciones del mundo.

Logan Allen, lanzador izquierdo de los Guardianes de Cleveland, será el encargado de subir al montículo por los panameños.

En el lineup, figuran nombres como José Caballero de los Yankees, Edmundo Sosa de los Phillies, Miguel Amaya de los Cubs y Leonardo Jiménez de los Azulejos.

LINEUP DE PANAMÁ VS CUBA - CLÁSICO MUNDIAL 2026

  1. Allen Córdoba - LF
  2. Edmundo Sosa - 3B
  3. José Caballero SS
  4. Miguel Amaya - R
  5. Leonardo Bernal DH
  6. Leo Jiménez 2B
  7. Johan Camargo - 1B
  8. José Ramos - RF
  9. Enrique Bradfield Jr - CF

Lanzador abridor: Logan Allen

