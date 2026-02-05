Clásico Mundial 2026: Logan Allen y Enrique Bradfield Jr jugarán con Panamá

Tras revelarse el roster de la Selección de Béisbol de Panamá para el Clásico Mundial 2026 , Logan Allen y Enrique Bradfield Jr figuran en la lista de 30 peloteros presentada por el mánager José Mayorga.

Bradfield Jr de 24 años, cuarto mejor prospecto de los Orioles de Baltimore, es hijo de padre panameño y en la temporada 2025 bateó para .242, conectó 64 imparables, 3 cuadrangulares, 15 dobles, 2 triples, 19 empujadas, 49 anotadas, 41 bases por bolas y 66 ponches.

La joven promesa fue picado en el Draft del 2023, ronda 1, selección general 17, tras brillantes campañas en Vanderbilt.

Logan Allen y un brazo nivel Grandes Ligas estará en el Clásico Mundial 2026

Logan Allen, quien pertenece a la organización de los Guardianes de Cleveland y puede representar a Panamá por su madre panameña, tuvo una temporada 2025 muy activa en la MLB, teniendo marca de 8-11 en 30 presentaciones (29 aperturas), efectividad de 4.25 en 156.2 episodios, 122 ponches, 62 bases por bolas, 157 imparables permitidos y 84 carreras (74 limpias).

El izquierdo de 27 años tiene tres años en la MLB desde su debut en el 2023, tras ser seleccionado en el Draft del 2020 por Cleveland, en la Ronda 2, Selección General 56.