Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 5 de marzo

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 5 de mazo

El jueves por la noche en el Tokyo Dome, el jonrón de tres carreras de Curtis Mead en la tercera entrada le dio a Australia una ventaja que jamás perdería en su victoria por 5-1 contra Chequia en el Clásico Mundial 2026 .

Buscando demostrar que sus recientes decepciones en el Clásico son cosas del pasado, la selección de Corea demostró su potente ofensiva el jueves rumbo a una victoria por 11-4 sobre Chequia en su primer compromiso de la edición del 2026.

Liderados por un Grand Slam de Shohei Ohtani y 5 carreras empujadas, Japón debutó en el Tokyo Dome con una victoria por abultamiento 13-0 sobre China Taipéi.

La novena panameña dirigida por José Mayorga debutará este viernes 6 de marzo ante Cuba en el Hiram Bithorn Stadium (11:00 am por RPC).

Tabla de posiciones, tras partidos del 5 de marzo - Clásico Mundial 2026