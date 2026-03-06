Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 5 de marzo

El jueves por la noche en el Tokyo Dome, el jonrón de tres carreras de Curtis Mead en la tercera entrada le dio a Australia una ventaja que jamás perdería en su victoria por 5-1 contra Chequia en el Clásico Mundial 2026.
Liderados por un Grand Slam de Shohei Ohtani y 5 carreras empujadas, Japón debutó en el Tokyo Dome con una victoria por abultamiento 13-0 sobre China Taipéi.
La novena panameña dirigida por José Mayorga debutará este viernes 6 de marzo ante Cuba en el Hiram Bithorn Stadium (11:00 am por RPC).