Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 5 de marzo

Repasa a continuación las tablas de posiciones del Clásico Mundial 2026, tras los partidos del jueves 5 de marzo.

El jueves por la noche en el Tokyo Dome, el jonrón de tres carreras de Curtis Mead en la tercera entrada le dio a Australia una ventaja que jamás perdería en su victoria por 5-1 contra Chequia en el Clásico Mundial 2026.

Buscando demostrar que sus recientes decepciones en el Clásico son cosas del pasado, la selección de Corea demostró su potente ofensiva el jueves rumbo a una victoria por 11-4 sobre Chequia en su primer compromiso de la edición del 2026.

Liderados por un Grand Slam de Shohei Ohtani y 5 carreras empujadas, Japón debutó en el Tokyo Dome con una victoria por abultamiento 13-0 sobre China Taipéi.

La novena panameña dirigida por José Mayorga debutará este viernes 6 de marzo ante Cuba en el Hiram Bithorn Stadium (11:00 am por RPC).

Tabla de posiciones, tras partidos del 5 de marzo - Clásico Mundial 2026

image
