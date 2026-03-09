Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 9 de marzo

Repasa a continuación las posiciones de las novenas en el Clásico Mundial 2026 de béisbol, tras jornada del lunes 9 de marzo en Miami, Houston, Japón y Puerto Rico.
Posiciones del Clásico Mundial 2026
Grupo A - San Juan
Equipo - Ganados - Perdidos
- Puerto Rico* - 3- 0
- Cuba - 2 - 1
- Canadá 1 - 1
- Colombia 1-3
- Panamá 1 - 3
Grupo B - Houston
- Estados Unidos 3 - 0
- Italia 2 - 0
- México 2 - 1
- Gran Bretaña 1 - 3
- Brasil 0 - 4
Grupo C - Tokio
- Japón* 3 - 0
- Corea del Sur* - 2 - 2
- Australia 2 - 2
- China Taipéi 2 - 2
- República Checa - 0 - 3
Grupo D - Miami
- Venezuela* 3-0
- República Dominicana* 3 - 0
- Israel 1 - 2
- Países Bajos 1 - 2
- Nicaragua 0 - 4
*Clasificados a cuartos de final