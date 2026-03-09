Clásico Mundial Béisbol -  9 de marzo de 2026 - 23:12

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 9 de marzo

Foto: MLB

Repasa a continuación las posiciones de las novenas en el Clásico Mundial 2026 de béisbol, tras jornada del lunes 9 de marzo en Miami, Houston, Japón y Puerto Rico.

La novena de Panamá cayó ante Colombia 4-3 y quedó eliminada del torneo.

Posiciones del Clásico Mundial 2026

Grupo A - San Juan

Equipo - Ganados - Perdidos

  1. Puerto Rico* - 3- 0
  2. Cuba - 2 - 1
  3. Canadá 1 - 1
  4. Colombia 1-3
  5. Panamá 1 - 3

Grupo B - Houston

  1. Estados Unidos 3 - 0
  2. Italia 2 - 0
  3. México 2 - 1
  4. Gran Bretaña 1 - 3
  5. Brasil 0 - 4

Grupo C - Tokio

  1. Japón* 3 - 0
  2. Corea del Sur* - 2 - 2
  3. Australia 2 - 2
  4. China Taipéi 2 - 2
  5. República Checa - 0 - 3

Grupo D - Miami

  1. Venezuela* 3-0
  2. República Dominicana* 3 - 0
  3. Israel 1 - 2
  4. Países Bajos 1 - 2
  5. Nicaragua 0 - 4

*Clasificados a cuartos de final

