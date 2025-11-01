Copa América de Béisbol 2025 Béisbol -  1 de noviembre de 2025 - 09:21

Copa América de Béisbol 2025: ¿En qué estadios de Panamá se jugará el torneo?

Tras semanas de dudas y rumores, la WBSC Americas confirmó la segunda sede para la Copa América de Béisbol 2025.

FOTO: FEDEBEIS

Tras semanas de dudas y rumores de varios escenarios, la WBSC Americas confirmó la segunda sede para la Copa América de Béisbol 2025, a jugarse en Panamá del 12 al 22 de noviembre.

El Estadio Juan Demóstenes Arosemena fue escogido como sede del Grupo A, mientras que el Estadio Mariano Rivera en La Chorrera recibirá la acción del Grupo B.

La organización del histórico evento, organizado por la Confederación Panamericana de Béisbol y avalado por la WBSC reparte 500 puntos en el ranking mundial, además de cinco boletos directos a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y cuatro cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Grupos de la Copa América de Béisbol 2025

Grupo A

  • México
  • Curazao
  • Cuba
  • Nicaragua
  • República Dominicana
  • Venezuela

Grupo B

  • Panamá
  • Brasil
  • Colombia
  • Puerto Rico
  • Argentina
  • Canadá
