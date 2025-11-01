Copa América de Béisbol 2025: ¿En qué estadios de Panamá se jugará el torneo?

Tras semanas de dudas y rumores de varios escenarios, la WBSC Americas confirmó la segunda sede para la Copa América de Béisbol 2025, a jugarse en Panamá del 12 al 22 de noviembre.
La organización del histórico evento, organizado por la Confederación Panamericana de Béisbol y avalado por la WBSC reparte 500 puntos en el ranking mundial, además de cinco boletos directos a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y cuatro cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Grupos de la Copa América de Béisbol 2025
Grupo A
- México
- Curazao
- Cuba
- Nicaragua
- República Dominicana
- Venezuela
Grupo B
- Panamá
- Brasil
- Colombia
- Puerto Rico
- Argentina
- Canadá