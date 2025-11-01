Copa América de Béisbol 2025: ¿En qué estadios de Panamá se jugará el torneo? FOTO: FEDEBEIS

Tras semanas de dudas y rumores de varios escenarios, la WBSC Americas confirmó la segunda sede para la Copa América de Béisbol 2025, a jugarse en Panamá del 12 al 22 de noviembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/beisbolamericas/status/1984323858430857472&partner=&hide_thread=false #CopaAméricadeBeisbol



Calendario oficial Grupo A y B



Official calendar of Group A and B



Mariano Rivera/Juan Arosemena

La Chorrera/Ciudad de Panamá



Detalles/Details https://t.co/aNFJGEif83#OurGame #NuestroJuego pic.twitter.com/gPg593YsUs — wbscamericasbeisbol (@beisbolamericas) October 31, 2025 El Estadio Juan Demóstenes Arosemena fue escogido como sede del Grupo A, mientras que el Estadio Mariano Rivera en La Chorrera recibirá la acción del Grupo B.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse