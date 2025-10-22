Copa América de Béisbol 2025: Jaime Barría se reporta con Panamá

Jaime Barría se unió a los entrenamientos de la novena de Panamá de cara a la Copa América de Béisbol 2025 que se realizará del 12 al 20 de noviembre de este año.

"Contento de estar nuevamente aquí, de poder representar a Panamá en un nuevo certamen, estoy feliz de este grupo, esperemos cosas buenas de este equipo", expresó Barría.

El diestro añadió: "Jugamos en el Premier 12, conozco a la mayoría de los jugadores, al manager, tenemos buena comunicación, esto va a ser una buena prueba para lo que se viene con el Clásico Mundial"

Sobre su participación en México con los Algodoneros indicó que fue allá a buscar resultados, pero que ahora está enfocado acá para luego pensar en República Dominicana para unirse con los Toros del Este para la segunda mitad del torneo

Mañana jueves prosiguen los entrenamientos, en la Academia Mariano Rivera desde las 10:00 a.m. de la mañana.