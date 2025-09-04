Copa Mundial de Béisbol U18: Line-up de Panamá para su debut frente a USA

“Se llegó el día”, así fueron las palabras textuales del mánager de la selección de Béisbol de Panamá , Carlos Maldonado , previo a su debut en la Copa Mundial de Béisbol U18 , cuando se enfrenten a Estados Unidos en el primero de cinco partidos programados para la Ronda Regular.

El Mundial U18 que se juega en la ciudad de Okinawa, Japón, se pone en marcha en la mañana del viernes 5 de septiembre, precisamente a las 10:30 a.m., pero la diferencia de horario con Panamá es de 14 horas, por lo cual el partido se podrá apreciar desde 8:30 p.m. por la señal de UNICOS en televisión pagada en Panamá.

Carlos Maldonado, el mánager de la selección nacional dijo que “hay mucha ansiedad en ese aspecto y estamos trabajando en eso, hicimos un trabajo de bateo y tirar a las bases, tuvimos un diálogo muy importante, el equipo listo, estamos listos para afrontar la competencia”, dijo el piloto.

Maldonado ha sido timonel de Panamá en dos premundiales de béisbol U18, en el 2016 y en el 2024, (quinto y 2do lugar, respectivamente), tiene marca de 9 ganados y 6 perdidos como piloto del equipo criollo en esta categoría.

El timonel de la selección U18 también ratificó al zurdo José Serva para el partido de esta noche ante USA y dijo que esta listo y en buena forma. “Serva hizo un bullpen de 20 lanzamientos y se vio muy bien, pienso que esta listo para empezar el Campeonato”, agregó.

Serva por su parte se mostró en buena forma y en una entrevista dijo que “se llegó el día y que sabemos que es un equipo difícil, pero vamos a luchar para conseguir esa primera victoria”, sostuvo.

Lineup de Panamá vs Estados Unidos en la Copa Mundial de Béisbol U18

Luis Rivera CF Michael Nieto LF David Méndez 3B Juan Rujano C Ricardo Acosta 2B Carlos Castillo DH Williams Cutshall SS Caleb Rivera 1B Aníbal Sánchez RF

José Serva L

FUENTE: FEDEBEIS