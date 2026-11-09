Copa Mundial de Béisbol U23: ¿Qué necesita Panamá para llegar a la Súper Ronda?

La novena de Panamá tiene dos partidos pendientes en la Copa Mundial de Béisbol U23 y registra marca ahora mismo de 1-2.

En el primer partido el equipo de Aníbal Reluz cayó 2-1 ante Puerto Rico. Luego superaron 11-3 a República Checa y en su tercer compromiso perdieron ante China Taipéi 3-1.

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¿Qué equipos avanzan a la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U23?

Los tres primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, mientras que los otros seis equipos competirán por los puestos del 7.º al 12.º en la Ronda de Colocación.

Los equipos que terminen en primer y segundo lugar en la Súper Ronda disputarán la Final por el Campeonato Mundial el domingo 15 de noviembre en el Estadio Soberanía.

La novena panameña juega hoy ante Nicaragua y cierran ante Australia la fase regular. Ambos equipos tienen mejor récord que Panamá.