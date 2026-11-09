Copa Mundial de Béisbol U23: ¿Qué necesita Panamá para llegar a la Súper Ronda?

La novena de Panamá tiene dos partidos pendientes en la Copa Mundial de Béisbol U23 y registra marca ahora mismo de 1-2.
¿Qué equipos avanzan a la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U23?
Los tres primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, mientras que los otros seis equipos competirán por los puestos del 7.º al 12.º en la Ronda de Colocación.
Los equipos que terminen en primer y segundo lugar en la Súper Ronda disputarán la Final por el Campeonato Mundial el domingo 15 de noviembre en el Estadio Soberanía.
La novena panameña juega hoy ante Nicaragua y cierran ante Australia la fase regular. Ambos equipos tienen mejor récord que Panamá.