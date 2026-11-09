BÉISBOL Béisbol -  9 de noviembre de 2026 - 15:41

Premundial de Béisbol U12: Panamá presenta roster para el torneo

El mánager Elpidio Pinto definió el roster de la novena de Panamá para disputar el Premundial de Béisbol U12.

Premundial de Béisbol U12: Panamá presenta roster para el torneo
Premundial de Béisbol U12: Panamá presenta roster para el torneoFOTO: FEDEBEIS

La Selección de Béisbol de Panamá U12 de Panamá está lista. La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) presenta oficialmente a los jugadores y al cuerpo técnico que tendrán la responsabilidad de representar al país en el Premundial de Béisbol U12, que se celebrará en Boca Chica, República Dominicana.

El equipo panameño afrontará este importante compromiso internacional con un objetivo claro: conseguir la clasificación por cuarta ocasión consecutiva a una Copa Mundial de Béisbol U12, cuya próxima edición se disputará en China Taipéi en 2027.

La novena nacional tendrá su primera presentación el próximo 20 de noviembre, cuando se enfrente a Puerto Rico a las 8:00 a.m. (hora de Panamá), en el inicio de su camino hacia la clasificación mundialista.

Roster de Panamá para el Premundial de Béisbol U12

LANZADORES:

Cristian Cedeño, Eynar De León, Alams Rodríguez, Víctor Rodríguez, Miguel Samaniego, Luis Urriola y Axel Valdés.

RECEPTORES:

Gerald De La Cruz y Armando Stanziola.

CUADRO INTERIOR:

Edgar Batista, Dylan Cruz, Javier Kennedy, Carlos Pérez, Nelson Robledo y Kendrick Salina.

JARDINEROS:

Noah Araúz, Félix García y Thiago Serracín.

CUERPO TÉCNICO

Elpidio Pinto (Mánager), Francisco Baso, Samuel Rodríguez, Jorge Hernández y Alexis Fossatty.

FUENTE: FEDEBEIS

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