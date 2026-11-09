Premundial de Béisbol U12: Panamá presenta roster para el torneo FOTO: FEDEBEIS

La Selección de Béisbol de Panamá U12 de Panamá está lista. La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) presenta oficialmente a los jugadores y al cuerpo técnico que tendrán la responsabilidad de representar al país en el Premundial de Béisbol U12, que se celebrará en Boca Chica, República Dominicana.

El equipo panameño afrontará este importante compromiso internacional con un objetivo claro: conseguir la clasificación por cuarta ocasión consecutiva a una Copa Mundial de Béisbol U12, cuya próxima edición se disputará en China Taipéi en 2027.

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