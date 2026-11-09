Premundial de Béisbol U12: Panamá presenta roster para el torneo

La Selección de Béisbol de Panamá U12 de Panamá está lista. La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) presenta oficialmente a los jugadores y al cuerpo técnico que tendrán la responsabilidad de representar al país en el Premundial de Béisbol U12, que se celebrará en Boca Chica, República Dominicana.
La novena nacional tendrá su primera presentación el próximo 20 de noviembre, cuando se enfrente a Puerto Rico a las 8:00 a.m. (hora de Panamá), en el inicio de su camino hacia la clasificación mundialista.
Roster de Panamá para el Premundial de Béisbol U12
LANZADORES:
Cristian Cedeño, Eynar De León, Alams Rodríguez, Víctor Rodríguez, Miguel Samaniego, Luis Urriola y Axel Valdés.
RECEPTORES:
Gerald De La Cruz y Armando Stanziola.
CUADRO INTERIOR:
Edgar Batista, Dylan Cruz, Javier Kennedy, Carlos Pérez, Nelson Robledo y Kendrick Salina.
JARDINEROS:
Noah Araúz, Félix García y Thiago Serracín.
CUERPO TÉCNICO
Elpidio Pinto (Mánager), Francisco Baso, Samuel Rodríguez, Jorge Hernández y Alexis Fossatty.
FUENTE: FEDEBEIS