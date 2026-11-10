Édgar Yoel Bárcenas y José Córdoba llegan a la concentración de la Selección de Panamá

La Selección de Panamá ya tiene grupo completo de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf ante Curazao. Este martes, Édgar Yoel Bárcenas llegó al hotel de concentración acompañado de José Córdoba , para incorporarse a los trabajos del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

El atacante del Iraklis FC de Grecia expresó sentirse en buenas condiciones físicas, incluso mejor que antes de disputar el pasado Mundial, mientras continúa adaptándose a su nueva experiencia en el fútbol griego.

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"La verdad me siento bien, hasta mejor que antes, incluso antes del Mundial, pero bueno, estoy adaptándome a la liga de Grecia", comentó Bárcenas de 33 años a su llegada.

El futbolista también reconoció que no esperaba recibir el llamado del seleccionador nacional, por lo que manifestó su alegría y agradecimiento por formar parte de este grupo.

"Estoy contento de estar aquí, de que el profe haya contado conmigo, porque la verdad no me lo esperaba", señaló.

Bárcenas viene de superar una lesión en el menisco de la rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas. Su regreso a la actividad futbolística se produjo el pasado 2 de noviembre, por lo que ahora buscará aportar su experiencia a la selección panameña.

Sobre el presente y el futuro del combinado nacional, el atacante destacó el talento que existe en el grupo y valoró positivamente la reciente gira asiática del equipo.

"Tenemos mucha gente buena, estuve pendiente de la gira asiática y nos dejó buenas sensaciones. Hay buen material para este nuevo proceso y ojalá aprovechen las oportunidades", expresó.

Calendario de Panamá vs. Curazao en Liga de Naciones CONCACAF