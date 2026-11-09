Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del domingo 8 de noviembre

A continuación conocerás cómo marchan las tablas de posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23 , tras jugarse tres fechas del certamen que se juega en Nicaragua.

La selección de Béisbol de Panamá logró su primera victoria del torneo, después de ganarle a República Checa por pizarra de 11-3 con gran trabajo monticular del coclesano Olmedo Quezada.

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El equipo nacional lleva dos derrotas tras caer ante Puerto Rico en su estreno y ayer ante China Taipéi.

Posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23

Grupo A

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

Australia / 2 / 1 Nicaragua / 2 / 1 China Taipei / 2/ 1 República Checa / 1 / 2 Panamá / 1 / 2 Puerto Rico / 1 / 2

Grupo B

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos