Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del domingo 8 de noviembre

A continuación conocerás cómo marchan las tablas de posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23, tras jugarse tres fechas del certamen que se juega en Nicaragua.
El equipo nacional lleva dos derrotas tras caer ante Puerto Rico en su estreno y ayer ante China Taipéi.
Posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23
Grupo A
Posición / Equipo / Ganados / Perdidos
- Australia / 2 / 1
- Nicaragua / 2 / 1
- China Taipei / 2/ 1
- República Checa / 1 / 2
- Panamá / 1 / 2
- Puerto Rico / 1 / 2
Grupo B
Posición / Equipo / Ganados / Perdidos
- Japón / 3 / 0
- Venezuela / 3 / 0
- Cuba / 1 / 2
- Gran Bretaña / 1 / 2
- Corea del Sur / 1 / 2
- Sudáfrica / 0 / 3