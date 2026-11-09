BÉISBOL Béisbol -  9 de noviembre de 2026 - 07:26

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del domingo 8 de noviembre

Repasa cómo marchan las tablas de posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23 que se realiza en Nicaragua.

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del domingo 8 de noviembre

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del domingo 8 de noviembre

FOTO / FEDEBEIS

A continuación conocerás cómo marchan las tablas de posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23, tras jugarse tres fechas del certamen que se juega en Nicaragua.

El equipo nacional lleva dos derrotas tras caer ante Puerto Rico en su estreno y ayer ante China Taipéi.

Posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23

Grupo A

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Australia / 2 / 1
  2. Nicaragua / 2 / 1
  3. China Taipei / 2/ 1
  4. República Checa / 1 / 2
  5. Panamá / 1 / 2
  6. Puerto Rico / 1 / 2

Grupo B

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Japón / 3 / 0
  2. Venezuela / 3 / 0
  3. Cuba / 1 / 2
  4. Gran Bretaña / 1 / 2
  5. Corea del Sur / 1 / 2
  6. Sudáfrica / 0 / 3

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