BÉISBOL Béisbol -  9 de noviembre de 2026 - 07:40

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy lunes 9 de noviembre

Repasa los partidos que se jugarán este lunes 9 de noviembre en la ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U23.

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy lunes 9 de noviembre

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy lunes 9 de noviembre

FOTO / FEDEBEIS

La ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U23 sigue en marcha este lunes 9 de noviembre con 6 partidos de alto nivel en diferentes escenarios de Nicaragua, sede el torneo organizado por la WBSC.

La novena panameña cayó en su primer partido ante Puerto Rico, ganó ante República Checa en el segundo y ayer volvió a caer ante China Taipéi.

Partidos para hoy 9 de noviembre en la Copa Mundial de Béisbol U23

  • Australia vs China Taipéi en el Estadio Nacional Soberania a las 11:30 A.M.
  • Cuba vs Venezuela en el Estadio Roberto Clemente a las 1:00 P.M.
  • Gran Bretaña vs Corea del Sur en el Estadio Nacional Soberania a las 3:30 P.M.
  • República Checa vs Puerto Rico en el Estadio Rigoberto López a las 7:00 P.M.
  • Nicaragua vs Panamá en el Estadio Roberto Clemente a las 7:30 P.M.
  • Japón vs Sudáfrica en el Estadio Nacional Soberania a las 7:30 P.M.

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