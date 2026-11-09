Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy lunes 9 de noviembre

La ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U23 sigue en marcha este lunes 9 de noviembre con 6 partidos de alto nivel en diferentes escenarios de Nicaragua, sede el torneo organizado por la WBSC.
Partidos para hoy 9 de noviembre en la Copa Mundial de Béisbol U23
- Australia vs China Taipéi en el Estadio Nacional Soberania a las 11:30 A.M.
- Cuba vs Venezuela en el Estadio Roberto Clemente a las 1:00 P.M.
- Gran Bretaña vs Corea del Sur en el Estadio Nacional Soberania a las 3:30 P.M.
- República Checa vs Puerto Rico en el Estadio Rigoberto López a las 7:00 P.M.
- Nicaragua vs Panamá en el Estadio Roberto Clemente a las 7:30 P.M.
- Japón vs Sudáfrica en el Estadio Nacional Soberania a las 7:30 P.M.