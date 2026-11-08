Nicaragua vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en la Copa Mundial de Béisbol U23

El equipo de Panamá dirigido por Aníbal Reluz jugará este lunes ante la novena de Nicaragua en el duelo de la Copa Mundial de Béisbol U23 en su cuarta jornada de fase de grupos.

Panamá no está en buen momento, se ubica de último lugar en el Grupo A luego de su derrota este domingo ante China Taipéi 3-1 y quedando con marca 1-2 con el duelo que perdió ante Puerto Rico y su victoria contra República Checa.

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