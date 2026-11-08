BÉISBOL Béisbol -  8 de noviembre de 2026 - 18:40

Nicaragua vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en la Copa Mundial de Béisbol U23

La novena de Panamá enfrentará este lunes a Nicaragua en la cuarta jornada de la Copa Mundial de Béisbol U23.

Nicaragua vs Panamá: Fecha

Nicaragua vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en la Copa Mundial de Béisbol U23

El equipo de Panamá dirigido por Aníbal Reluz jugará este lunes ante la novena de Nicaragua en el duelo de la Copa Mundial de Béisbol U23 en su cuarta jornada de fase de grupos.

Panamá no está en buen momento, se ubica de último lugar en el Grupo A luego de su derrota este domingo ante China Taipéi 3-1 y quedando con marca 1-2 con el duelo que perdió ante Puerto Rico y su victoria contra República Checa.

Nicaragua jugó ante Puerto Rico y quiere sumar una victoria ante la novena panameña que también está obligada a ganar y depende de otros resultados.

Fecha, hora y dónde ver Nicaragua vs Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23

Fecha: Lunes 9 de noviembre de 2026

Hora: 7:30 pm

Lugar: Estadio Roberto Clemente, Masaya

Dónde seguir: Pendiente de las redes sociales de Deportes RPC.

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