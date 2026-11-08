Nicaragua vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en la Copa Mundial de Béisbol U23

El equipo de Panamá dirigido por Aníbal Reluz jugará este lunes ante la novena de Nicaragua en el duelo de la Copa Mundial de Béisbol U23 en su cuarta jornada de fase de grupos.
Nicaragua jugó ante Puerto Rico y quiere sumar una victoria ante la novena panameña que también está obligada a ganar y depende de otros resultados.
Fecha, hora y dónde ver Nicaragua vs Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23
Fecha: Lunes 9 de noviembre de 2026
Hora: 7:30 pm
Lugar: Estadio Roberto Clemente, Masaya
Dónde seguir: Pendiente de las redes sociales de Deportes RPC.