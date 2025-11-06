¿Cuándo jugará Panamá ante los Yankees de Nueva York previo al Clásico Mundial 2026?

El miércoles 5 de noviembre se dio a conocer el calendario de los equipos de Grandes Ligas de cara al Spring Training de la próxima temporada y la Selección de Béisbol de Panamá figura en el schedule de dos franquicias, incluyendo al más ganador de la MLB con 27 títulos.
Para el 4 de marzo, el equipo panameño liderado por José Mayorga enfrentará a los Tigres de Detroit en su último duelo de preparación antes de viajar a Puerto Rico (sede del grupo A) para debutar el 6 de marzo en el Clásico Mundial 2026 frente a Cuba en el Estadio Hiram Bithorn.
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026
- Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
- Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
- Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
- Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo