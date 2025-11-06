¿Cuándo jugará Panamá ante los Yankees de Nueva York previo al Clásico Mundial 2026?

El miércoles 5 de noviembre se dio a conocer el calendario de los equipos de Grandes Ligas de cara al Spring Training de la próxima temporada y la Selección de Béisbol de Panamá figura en el schedule de dos franquicias, incluyendo al más ganador de la MLB con 27 títulos.

La novena panameña chocará ante los Yankees de Nueva York el 3 de marzo en el George M. Steinbrenner Field, sede de los entrenamientos de primavera de los "Bombaderos" del Bronx.

