Clásico Mundial Béisbol -  6 de noviembre de 2025 - 09:49

¿Cuándo jugará Panamá ante los Yankees de Nueva York previo al Clásico Mundial 2026?

La selección de Béisbol de Panamá chocará ante los Yankees de Nueva York previo al Clásico Mundial 2026.

¿Cuándo jugará Panamá ante los Yankees de Nueva York previo al Clásico Mundial 2026?

¿Cuándo jugará Panamá ante los Yankees de Nueva York previo al Clásico Mundial 2026?

El miércoles 5 de noviembre se dio a conocer el calendario de los equipos de Grandes Ligas de cara al Spring Training de la próxima temporada y la Selección de Béisbol de Panamá figura en el schedule de dos franquicias, incluyendo al más ganador de la MLB con 27 títulos.

Para el 4 de marzo, el equipo panameño liderado por José Mayorga enfrentará a los Tigres de Detroit en su último duelo de preparación antes de viajar a Puerto Rico (sede del grupo A) para debutar el 6 de marzo en el Clásico Mundial 2026 frente a Cuba en el Estadio Hiram Bithorn.

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026

  • Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
  • Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
  • Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
  • Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo
En esta nota:
Seguir leyendo

¡OFICIAL! Panamá acepta invitación para jugar en la Serie del Caribe 2026

Copa América de Béisbol 2025: ¿En qué estadios de Panamá se jugará el torneo?

Copa América de Béisbol 2025: Calendario al completo para el torneo en Panamá

Recomendadas

Últimas noticias