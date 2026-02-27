Clásico Mundial 2026: Jaime Barría busca demostrar y volver al mejor béisbol del mundo

Barría, de 29 años de edad será el encargado de abrir el partido desde la lomita del diamante, cuando los panameños se enfrenten en partido de preparación a los Tigres del Detroit.

"Súper contento, es un juego más, sabemos que están en el spring training y nosotros preparándonos para ese juego ante Cuba, pero súper contento con la oportunidad de abrir ese juego ante Detroit", añadió.

En la mira de volver al mejor Béisbol, Jaime Barría

"Hace dos días tuve la oportunidad de hablar con mi agente, estamos tratando de volver a Asia o Estados Unidos, casualmente Detroit es uno de los equipos que que mencionó, también Minnesota, el otro no recuerdo, son 3 equipos que el dio mi nombre, ahora con la lesión de López se abre un espacio, sabemos que en Sprint training se lesionan muchos lanzadores, pero en el momento estamos concentrados en el Mundial", destacó el derecho ex Grandes Ligas.

"Estos juegos de exhibición son una tremenda oportunidad para todo el mundo, para que vean que estamos ready, que estamos trabajando dentro de la faena, es una oportunidad bastante linda de demostrar que tenemos y llegar al Clásico y también tener la oportunidad de lanzar, de hacer las cosas bien, que vean que estamos ready y no pueden dar un contrato de ligas menores", finalizó.