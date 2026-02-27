Clásico Mundial 2026: Andy Otero sufre lesión y Severino González es incluido al equipo

El lanzador izquierdo Andy Otero ha sufrido recientemente una lesión y sale del equipo que disputará el Clásico Mundial 2026 de Béisbol, anunció Dámaso Espino desde el Estadio Nacional Rod Carew.

Otero vio acción ante Coclé en partido de preparación y en dicho encuentro sufrió lesión en el hombro izquierdo, lo que lo deja fuera de acción para el compromiso en Puerto Rico.

Baja para el Clásico Mundial 2026

"En el encuentro ante Coclé sufrió una lesión en su hombro izquierdo, ayer lo llevamos al médico y el diagnostico fue que tiene inflamación, no es nada serie, pero requiere recuperación , días de descanso y lastimosamente estamos cerca al viaje", mencionó Dámaso Espino.

"Hemos tomado la difícil decisión de sacarlo del roster y en su reemplazo entrará Severino González, se merece esta oportunidad, es un pelotero con experiencia de Grandes Ligas, qué estamos seguros que nos va ayudar", finalizó.

El derecho Severino González de inmediato se unió al equipo en busca de llegar a tono a la competición.

Listo Severino

"Contento porque he trabajado para esto, pero triste por la situación de mi compañero, así es el deporte y voy a dar lo mejor de mí para representar a Panamá", mencionó Severino.

"Me he concentrado más en mi físico, a seguir entrenando y dar lo mejor de mí", destacó.