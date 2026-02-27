Sporting San Miguelito vs CAI: Fecha, hora y dónde ver J7 de la LPF

El conjunto de Sporting San Miguelito se medirá al CAI en un choque de alto nivel correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

Los rojinegros llegan a este partido después de igualar sin goles con LA Galaxy en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf.

A pesar de quedar eliminados, los dirigidos por César Aguilar dejaron buenas sensaciones en una eliminatoria de ida y vuelta, tras igualar 1-1 en Penonomé.

Por su parte, los vikingos empataron 2-2 con el Tauro FC en la fecha 6.

Los académicos Héctor Hurtado, Marlon Ávila y Sergio Ramírez enfrentarán a su equipo, lo que será un momento especial para los tres jugadores.

