Sporting San Miguelito vs CAI: Fecha, hora y dónde ver J7 de la LPF

El Sporting San Miguelito se enfrentará al CAI en la séptima jornada del Torneo Clausura 2026 de la LPF TIGO.

Sporting San Miguelito vs CAI: Fecha

FOTO: SPORTING SAN MIGUELITO

El conjunto de Sporting San Miguelito se medirá al CAI en un choque de alto nivel correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

A pesar de quedar eliminados, los dirigidos por César Aguilar dejaron buenas sensaciones en una eliminatoria de ida y vuelta, tras igualar 1-1 en Penonomé.

Por su parte, los vikingos empataron 2-2 con el Tauro FC en la fecha 6.

Los académicos Héctor Hurtado, Marlon Ávila y Sergio Ramírez enfrentarán a su equipo, lo que será un momento especial para los tres jugadores.

  • Fecha: Domingo, 1 de marzo
  • Hora: 6:15 p.m.
  • Lugar: COS Sports Plaza
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión

