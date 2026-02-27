El conjunto de Sporting San Miguelito se medirá al CAI en un choque de alto nivel correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
A pesar de quedar eliminados, los dirigidos por César Aguilar dejaron buenas sensaciones en una eliminatoria de ida y vuelta, tras igualar 1-1 en Penonomé.
Por su parte, los vikingos empataron 2-2 con el Tauro FC en la fecha 6.
Los académicos Héctor Hurtado, Marlon Ávila y Sergio Ramírez enfrentarán a su equipo, lo que será un momento especial para los tres jugadores.
Sporting San Miguelito vs CAI: Fecha, hora y dónde ver J7 de la LPF TIGO
- Fecha: Domingo, 1 de marzo
- Hora: 6:15 p.m.
- Lugar: COS Sports Plaza
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión