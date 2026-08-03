Cuba vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en béisbol Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 FOTO: COP

La Súper Ronda del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se celebran en Santo Domingo, inician este martes con Panamá chocando ante Cuba.

Los canaleros iniciarán la segunda etapa con récord de 2-0, tras terminar invicto en el grupo B con 3-0 gracias a las victorias sobre México, Nicaragua y Colombia.

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