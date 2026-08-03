Cuba vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en béisbol Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Súper Ronda del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se celebran en Santo Domingo, inician este martes con Panamá chocando ante Cuba.
Por su parte, los cubanos también fueron primeros en el A con triunfos ante Puerto Rico, República Dominicana y Curazao.
CUBA VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN EL BÉISBOL DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026
- Fecha: Martes, 4 de agosto de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com