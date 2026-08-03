BEISBOL Béisbol -  3 de agosto de 2026 - 15:48

Cuba vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en béisbol Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La novena de Panamá chocará contra Cuba en el inicio de la Súper Ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Cuba vs Panamá: Fecha

Cuba vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en béisbol Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

FOTO: COP

Los canaleros iniciarán la segunda etapa con récord de 2-0, tras terminar invicto en el grupo B con 3-0 gracias a las victorias sobre México, Nicaragua y Colombia.

Por su parte, los cubanos también fueron primeros en el A con triunfos ante Puerto Rico, República Dominicana y Curazao.

CUBA VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN EL BÉISBOL DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026

  • Fecha: Martes, 4 de agosto de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Quisqueya Juan Marichal
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com
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