LPF: Veraguas United remonta ante CD Universitario y consigue 3 puntos como local

El Veraguas United superó al CD Universitario por marcador de 2-1, en una gran remontada en el Estadio "Toco" Castillo de la ciudad de Santiago, en duelo por la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) .

Después de un primer tiempo muy cerrado, con ocasiones en ambos marcos, los locales fueron sorprendidos por una jugada individual de Iván Anderson, que entró al área y recibió una falta.

El propio "Colocho" definió desde el punto penal para abrir el marcador sobre el minuto 40', en su segunda anotación en el actual Torneo Clausura 2026.

Las más claras de los veragüenses estuvieron en Ramsés De León, que volvió a desperdiciar jugadas, tal como sucedió en el primer partido de su temporada.

Remontada y 3 puntos en duelo de LPF

En el segundo tiempo, nuevos protagonistas ingresaron a la cancha, entre ellos el atacante Carlos Hernández, que terminó siendo el héroe en el "Toco" Castillo.

Al minuto 52', Ramsés De León ganó con la cabeza un balón largo que llegaba de la defensa, para que apareciera Nedwar Zúñiga por banda izquierda, este último que asistió a Carlos Hernández para poner el empate en el marcador.

Veraguas United siguió presionando en la segunda mitad y la anotación llegó al 72', nuevamente Carlos Hernández, esta vez llegando para definir al segundo palo un pase del joven lateral izquierdo Rigoberto Zúñiga.

La visita buscó con todo igualar las acciones, pero no pudieron aprovechar las jugadas de peligro, una de ellas y la última de José Bernal, que dejó 4 rivales en el camino, pero José Mato recibió pase y tiró de pierna izquierda, pero se fue muy encima del arco.

Los dirigidos por el DT Felipe Borowsky sumaron 3 puntos como locales, ahora haciendo 4 luego del empate en la J1 ante el Club Atlético Independiente.