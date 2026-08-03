Mijahir Jiménez incluido en once ideal de la MLS junto a Lewandowski y Luis Suárez

El delantero panameño Mijahir Jiménez viene de anotar un doblete con el New York Red Bull en su primera titularidad en la MLS durante la jornada 19.

Debutando ante el Charlotte FC, una jornada después el delantero de 19 años se estrenó en el once inicial ante el Orlando City, logrando marcar dos goles en el triunfo 3-2.

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Jiménez es el quinto panameño que juega para RBNY, después de Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Omar Valencia y Rafael Mosquera. Entre todos habían marcado cuatro goles en MLS, todos de Murillo. El último había llegado en junio de 2019.

Once ideal de la MLS en la J19

Jonathan Sirois (DAL) - Kai Wagner (PHI), Neil Pierre (PHI), Brandon Bye (POR) - Guilherme (HOU), Evander (CIN), Carles Gil (NE), Philip Zinckernagel (CHI) - Mijahir Jiménez (RBNY), Robert Lewandowski (CHI), Luis Suárez (MIA).