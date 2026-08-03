FUTBOL Fútbol Internacional -  3 de agosto de 2026 - 12:18

CD Plaza Amador vs Luis Ángel Firpo: Fecha, hora y dónde seguir Copa Centroamericana 2026

El conjunto del CD Plaza Amador chocará ante el Luis Ángel Firpo en la fecha 2 de la Copa Centroamericana 2026.

CD Plaza Amador vs  Luis Ángel Firpo: Fecha
CD Plaza Amador vs  Luis Ángel Firpo: Fecha, hora y dónde seguir Copa Centroamericana 2026FOTO: CD PLAZA AMADOR

El onceno del CD Plaza Amador se enfrentará al Luis Ángel Firpo de El Salvador en la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF.

Los plazinos buscan sacar un resultado positivo, después de caer por marcador de 4-2 ante el Diriangén Fútbol Club en su debut del grupo A.

Los salvadoreños harán su estreno en el torneo, luego de tener fecha libre en la primera semana de competencia.

CD PLAZA AMADOR VS FIRPO: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN COPA CENTROAMERICANA 2026

  • Fecha: Martes, 4 de agosto de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández
  • Dónde seguir: En las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com con el LBP
En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Árabe Unido y CD Plaza Amador igualaron en el choque inaugural

Mijahir Jiménez incluido en once ideal de la MLS junto a Lewandowski y Luis Suárez

Adalberto Carrasquilla: "No podía arriesgar de más porque ponía en juego mi carrera"

Recomendadas

Últimas noticias