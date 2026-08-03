CD Plaza Amador vs Luis Ángel Firpo: Fecha, hora y dónde seguir Copa Centroamericana 2026

El onceno del CD Plaza Amador se enfrentará al Luis Ángel Firpo de El Salvador en la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF.
Los salvadoreños harán su estreno en el torneo, luego de tener fecha libre en la primera semana de competencia.
CD PLAZA AMADOR VS FIRPO: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN COPA CENTROAMERICANA 2026
- Fecha: Martes, 4 de agosto de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Estadio Rommel Fernández
- Dónde seguir: En las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com con el LBP