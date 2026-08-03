MLB: Phillies adquieren al tres veces campeón bate Luis Arráez

Los Phillies de Philadelphia del panameño Edmundo Sosa están a todo motor durante la Fecha Límite de Cambios en la MLB . El club ha adquirido al infielder venezolano Luis Arráez y al lanzador Caleb Kilian desde los Gigantes, junto con el zurdo Brooks Raley desde los rivales Mets.

Números de Luis Arráez en la temporada 2026 de la MLB

Arráez, de 29 años, se integró al club de San Francisco con un contrato de un año y US$12 millones durante la temporada muerta y rápidamente surgió como su jugador de posición más valioso, bateando .324 con OPS de .801, cuatro jonrones y 43 impulsadas a lo largo de 105 encuentros, y a la vez ameritándose la cuarta convocatoria al Juego de Estrellas de su carrera. El virtuoso bateador de contacto ocupa el segundo lugar de las Mayores en promedio, solamente por debajo del cubano Yordan Álvarez de los Astros, y registra la menor tasa de ponches en MLB con un 4.5% en el 2026.

Esa clase de producción se ha convertido en lo normal para el tres veces campeón de bateo, pero Arráez ha logrado combinar su consistente ofensiva con una defensa significativamente mejorada en la segunda base. Anteriormente, se le había considerado una debilidad defensiva en su posición natural, lo que llevó a los Padres a relegarlo a labores de inicialista y bateador designado durante las últimas dos temporadas.

FUENTE: MLB