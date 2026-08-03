MLB: Yankees refuerzan su ofensiva con la llegada de Luis García Jr.

Los Yankees de Nueva York del panameño José Caballero adquirieron el domingo en la fecha límite de cambio de la MLB al infielder Luis García Jr desde los Nacionales a cambio de cuatro serpentineros. A los capitalinos pasaron el derecho dominicano Yovanny Cruz, más los diestros Jake Bird, Jack Cebert (el prospecto Nro. 14 de Nueva York) y Ben Grable (Nro. 25).

El valor de García en el mercado de cambios se ha disparado gracias a la mejor temporada de sus siete años de carrera. El neoyorquino batea para .283/.313/.560 con un OPS de .873. Sus 23 jonrones y 76 carreras impulsadas son marcas personales. Además, permanecerá bajo control del club hasta el final de la temporada del 2027.

El líder en slugging en la Nacional - MLB

García, de 26 años, llegó al domingo como líder de la Liga Nacional en porcentaje de slugging. En sus últimos siete juegos batea para .367, con cuatro dobles, un triple, dos jonrones, seis carreras impulsadas y dos anotadas.

El toletero zurdo ha mejorado su desempeño frente a los lanzadores zurdos, lo que le ha permitido ganarse tiempo de juego de manera más consistente. Esta temporada batea para .247 contra abridores zurdos, comparado con el .195 que registró el año pasado.

“Todo el crédito, sinceramente, es para él por estar dispuesto a intentar algo nuevo y por dedicar tanto tiempo a trabajar en la caja de bateo y en el gimnasio para mejorar esos aspectos”, dijo el sábado el piloto Blake Butera.

FUENTE: MLB