Eliminatorias Clásico Mundial 2023: Ariel Jurado abrirá para Panamá ante Brasil

"Me siento muy contento es algo que esperábamos ya y ahora con todo que me toca a mi abrir y será esta mi segunda eliminatoria y me siento muy orgulloso de representar a mi país", señaló Ariel Jurado en FEDEBEIS.

El lanzador panameño se siente preparado y confiado de su labor después de su temporada en Estados Unidos.

"Vengo de Estados Unidos, activos ya tirando y esperemos en Dios tener una buena salida mañana. Estuve en una lesión, me cambié de equipo, regresé bien y sigo aprendiendo para ser mejor pitcher".

Ariel Jurado le manda un mensaje a la fanaticada para que lo vayan a apoyar en el clasificatorio para el Clásico Mundial 2023 en el estadio Rod Carew este martes a las 8:00 pm.

Recordar que la cobertura será por COS y RPC Radio.