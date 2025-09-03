Las emociones de la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC darán inicio este jueves 4 de septiembre, con la Selección de Béisbol de Panamá debutando contra Estados Unidos, equipo que ha ganado 10 veces el certamen (segundo programa más exitoso en la historia del evento), solo superado por Cuba que tiene 11 títulos.
José Serva, el orgullo de Los Olivos, será el encargado de subir al montículo frente a los estadounidenses, que estarán comandados por Rick Eckstein.
En el actual Ranking de la WBSC, Panamá ocupa la novena posición y Estados Unidos la tercera.
El elenco canalero tratará de avanzar a la super ronda, donde los mejores tres países de cada grupo dirán presente.
ESTADOS UNIDOS VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER LA COPA MUNDIAL DE BÉISBOL U18
- Fecha: Jueves, 4 de septiembre de 2025
- Hora: 8:30 p.m.
- Lugar: Estadio Celular Naha Field
- Dónde ver: En vivo por la señal de Únicos