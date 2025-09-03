Copa Mundial de Béisbol U18 Béisbol -  3 de septiembre de 2025 - 11:06

Estados Unidos vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver la Copa Mundial de Béisbol U18

Conoce todos los detalles del duelo entre Estados Unidos y Panamá en la primera fecha de la Copa Mundial de Béisbol U18.

Estados Unidos vs Panamá: Fecha
Gabriel Aideé
Las emociones de la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC darán inicio este jueves 4 de septiembre, con la Selección de Béisbol de Panamá debutando contra Estados Unidos, equipo que ha ganado 10 veces el certamen (segundo programa más exitoso en la historia del evento), solo superado por Cuba que tiene 11 títulos.

Los dirigidos por Carlos César Maldonado saltarán al diamante del Estadio Celular Naha Field en busca de una victoria ante el rival más difícil del grupo B, que también integran Australia, China, Alemania y China Taipéi.

José Serva, el orgullo de Los Olivos, será el encargado de subir al montículo frente a los estadounidenses, que estarán comandados por Rick Eckstein.

En el actual Ranking de la WBSC, Panamá ocupa la novena posición y Estados Unidos la tercera.

El elenco canalero tratará de avanzar a la super ronda, donde los mejores tres países de cada grupo dirán presente.

  • Fecha: Jueves, 4 de septiembre de 2025
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Lugar: Estadio Celular Naha Field
  • Dónde ver: En vivo por la señal de Únicos

