BÉISBOL Béisbol -  25 de agosto de 2025 - 12:03

Lanzador panameño Erian Rodríguez es ascendido a Doble A con los Cubs de Chicago

El tirador panameño Erian Rodríguez fue subido a la sucursal Doble A de los Cachorros de Chicago (Knoxville Smokies).

Foto: SBCubs

Los Knoxville Smokies, sucursal Doble A de los Cachorros de Chicago, llamaron al lanzador panameño Erian Rodríguez desde Clase A fuerte (South Bend Cubs).

El tirador de 23 años fue picado en el Draft del 2021, ronda 13, selección general 394, procedente de Georgia Premier, Statesboro.

De por vida en Ligas Menores, Rodríguez tiene marca de 17 victorias y 19 derrotas con efectividad de 4.59 en 243.0 episodios lanzados.

Desde su debut en el béisbol profesional en el 2022 ha tenido dos buenas temporadas (2024-2025). En el 2025 ha jugado en la Arizona Complex League, Clase A fuerte y Doble A.

Números del lanzador panameño Erian Rodríguez en la campaña 2025

El canalero en la actual temporada tiene récord de 6-6, efectividad de 3.12, 75.0 episodios lanzados, 63 imparables permitidos, 34 carreras (26 limpias), 5 cuadrangulares, 27 bases por bolas y 67 ponches.

