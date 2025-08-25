Lanzador panameño Erian Rodríguez es ascendido a Doble A con los Cubs de Chicago

Los Knoxville Smokies, sucursal Doble A de los Cachorros de Chicago, llamaron al lanzador panameño Erian Rodríguez desde Clase A fuerte (South Bend Cubs).
De por vida en Ligas Menores, Rodríguez tiene marca de 17 victorias y 19 derrotas con efectividad de 4.59 en 243.0 episodios lanzados.
Desde su debut en el béisbol profesional en el 2022 ha tenido dos buenas temporadas (2024-2025). En el 2025 ha jugado en la Arizona Complex League, Clase A fuerte y Doble A.
Números del lanzador panameño Erian Rodríguez en la campaña 2025
El canalero en la actual temporada tiene récord de 6-6, efectividad de 3.12, 75.0 episodios lanzados, 63 imparables permitidos, 34 carreras (26 limpias), 5 cuadrangulares, 27 bases por bolas y 67 ponches.