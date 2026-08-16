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México Verde vs Panamá: EN VIVO, semifinales de la Serie del Caribe Kids 2026

México Verde vs Panamá: EN VIVO

México Verde vs Panamá: EN VIVO, semifinales de la Serie del Caribe Kids 2026

FOTO / @beisboldecaribe
Béisbol - 

Sigue episodio a episodio las semifinales de la Serie del Caribe Kids 2026 entre México Verde y Panamá (Federales de Chiriquí) en la Serie del Caribe Kids 2026.

Sigue episodio a episodio las semifinales de la Serie del Caribe Kids 2026 entre México Verde y Panamá (Federales de Chiriquí) en la Serie del Caribe Kids 2026.

6ta Baja / México Verde 4-3 Panamá

Alams Rodríguez falla con rodado por la tercera base.

Carlos Pérez recibe base por bolas.

Felix Batista falla con línea por el campo corto.

Lucas Gutiérrez falla con rodado por el campo corto.

6ta Alta / México Verde 4-3 Panamá

Brayan Estrada falla con rodado al campo corto.

Jesús Berrelleza con sencillo al izquierdo.

Ian Chávez falla con rodado de doble matanza.

5ta Baja / México Verde 4-3 Panamá

Edgar Batista falla con rodado por la segunda base.

Miguel Moreno con sencillo al izquierdo y con error avanza a segunda.

Thiago Serracín es golpeado.

Noah Araúz recibe base por bolas.

Kendrick Salina falla con rodado por el campo corto, pero anota Moreno.

Armando Stanziola llega a salvo por error del tiro del tercera base y Panamá anota dos más.

Nelson Robledo falla con rodado al lanzador.

5ta Alta / México Verde 4-0 Panamá

Álvaro Santa Cruz con sencillo al jardín central.

César Godoy con toque de sacrificio.

Ian Espinosa con imparable productor al jardín central y llega a tercera tras error.

Manuel Higuera se poncha mirando.

Jesús Solís falla con elevado a la segunda base.

4ra Baja / México Verde 3-0 Panamá

Nelson Robledo falla con línea al jardín derecho.

Alams Rodríguez se poncha tirándole.

Carlos Pérez falla con elevado de foul a la tercera base.

4ra Alta / México Verde 3-0 Panamá

Brayan Estrada falla con rodado a la segunda base.

Jesús Berrelleza llega quieto a primera tras error del campo corto.

Ian Chávez falla con elevado al jardín derecho.

José Ballesteros falla con elevado de foul por los lados de la primera base.

3ra Baja / México Verde 3-0 Panamá

Thiago Serracín se poncha mirando.

Noah Araúz falla con rodado a la primera base.

Kendrick Salina con sencillo al jardín central.

Armando Stanziola falla con elevado de foul al receptor.

3ra Alta / México Verde 3-0 Panamá

Ian Espinosa se poncha mirando.

Manuel Higera falla con rodado al lanzador.

Jesús Solís es puesto out por interferencia.

2da Baja / México Verde 3-0 Panamá

Alams Rodríguez falla con elevado al jardín central.

Carlos Pérez con imparable al jardín derecho.

Gabriel Ledezma se poncha tirándole.

Miguel Moreno falla con rodado a la tercera base.

2da Alta / México Verde 3-0 Panamá

Jesús Berrelleza falla con rodado por el campo corto.

Ian Chávez falla con rodado por la segunda base.

José Ballesteros con imparable con toque sorpresa para llegar a primera y luego a segunda por el error en tiro de la tercera base.

Álvaro Santa Cruz con hit al izquierdo para remolcar una carrera.

César Godoy falla con elevado al jardín central.

1ra Baja / México Verde 2-0 Panamá

Thiago Serracín se poncha tirándole.

Noah Araúz es golpeado.

Kendrick Salina falla con elevado al jardín derecho.

Armando Stanziola recibe base por bolas.

Nelson Robledo se poncha tirándole.

1ra Alta / México Verde 2-0 Panamá

Álvaro Santa Cruz falla con rodado a la primera base.

César Godoy llega quieto tras un error en el tiro del tercera base.

Ian Espinosa recibe base por bolas.

Manuel Higuera falla con rodado para la segunda base, el campo corto en el tiro a primera comete error y México anota.

Jesús Solís con doblete remolcador por la línea de tercera base.

Brayan Estrada se poncha tirándole.

Line up de Panamá

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