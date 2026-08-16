México Verde vs Panamá: EN VIVO, semifinales de la Serie del Caribe Kids 2026

6ta Baja / México Verde 4-3 Panamá
Alams Rodríguez falla con rodado por la tercera base.
Carlos Pérez recibe base por bolas.
Felix Batista falla con línea por el campo corto.
Lucas Gutiérrez falla con rodado por el campo corto.
SERIE DEL CARIBE KIDS
Sigue episodio a episodio las semifinales de la Serie del Caribe Kids 2026 entre México Verde y Panamá (Federales de Chiriquí) en la Serie del Caribe Kids 2026.
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