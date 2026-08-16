México Verde vs Panamá: EN VIVO, semifinales de la Serie del Caribe Kids 2026

2da Alta / México Verde 3-0 Panamá

Jesús Berrelleza falla con rodado por el campo corto.

Ian Chávez falla con rodado por la segunda base.

José Ballesteros con imparable con toque sorpresa para llegar a primera y luego a segunda por el error en tiro de la tercera base.

Álvaro Santa Cruz con hit al izquierdo para remolcar una carrera.

César Godoy falla con elevado al jardín central.