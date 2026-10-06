LPF: Sporting San Miguelito remonta ante Unión Coclé y gana en el cierre de la jornada 11

El Sporting San Miguelito logró una importante remontada al vencer 3-1 a Unión Coclé el lunes en el COS Sports Plaza, en el cierre de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Sin embargo, los dirigidos por Julio César Dely Valdés reaccionaron rápidamente y encontraron el empate apenas un minuto después. Adrián Bethancourt apareció al 15' para establecer el 1-1.
Los rojinegros aprovecharon el impulso y le dieron vuelta al encuentro al minuto 18, cuando Luis Zúñiga marcó el 2-1.
Antes del descanso, Sporting San Miguelito amplió su ventaja. Rodrigo Tello anotó al minuto 34 para colocar el definitivo 3-1 y completar la remontada del equipo en casa.
3 puntos importantes para Sporting en la LPF
Con este resultado, Sporting San Miguelito suma 13 puntos y se mantiene en el último puesto de la Conferencia Este. Por su parte, Unión Coclé continúa en el último lugar de la Conferencia Oeste con apenas 5 unidades.