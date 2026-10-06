LPF: Sporting San Miguelito remonta ante Unión Coclé y gana en el cierre de la jornada 11

El Sporting San Miguelito logró una importante remontada al vencer 3-1 a Unión Coclé el lunes en el COS Sports Plaza , en el cierre de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

El conjunto coclesano golpeó primero y se adelantó en el marcador al minuto 14 por medio de Wesley Lashley , quien puso el 1-0 para la visita.

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Sin embargo, los dirigidos por Julio César Dely Valdés reaccionaron rápidamente y encontraron el empate apenas un minuto después. Adrián Bethancourt apareció al 15' para establecer el 1-1.

Los rojinegros aprovecharon el impulso y le dieron vuelta al encuentro al minuto 18, cuando Luis Zúñiga marcó el 2-1.

Antes del descanso, Sporting San Miguelito amplió su ventaja. Rodrigo Tello anotó al minuto 34 para colocar el definitivo 3-1 y completar la remontada del equipo en casa.

3 puntos importantes para Sporting en la LPF

Con este resultado, Sporting San Miguelito suma 13 puntos y se mantiene en el último puesto de la Conferencia Este. Por su parte, Unión Coclé continúa en el último lugar de la Conferencia Oeste con apenas 5 unidades.