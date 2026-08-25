Bruno Fernandes fue elegido como el PFA Players' Player of the Year

Bruno Fernandes fue reconocido como el PFA Players’ Player of the Year 2025/26 , convirtiéndose en el mejor futbolista de la temporada en Inglaterra de acuerdo con la votación de sus propios compañeros de profesión.

El capitán del Manchester United recibió el prestigioso premio este martes durante la 53.ª edición de los PFA Awards , celebrada en la Manchester Opera House. Fernandes se impuso en la votación a una lista de seis candidatos que también incluía a los jugadores del Manchester City Erling Haaland y Rayan Cherki, además de los futbolistas del Arsenal Declan Rice, David Raya y Gabriel Magalhães.

El reconocimiento llega después de una temporada sobresaliente para el mediocampista portugués. Fernandes fue una de las principales figuras del Manchester United, que terminó tercero en la Premier League y aseguró su regreso a la UEFA Champions League.

Gran temporada con el Manchester United

A nivel individual, el portugués estableció un nuevo récord de asistencias en una temporada de Premier League, con 21 pases de gol, además de marcar nueve tantos. Su producción ofensiva fue determinante para la recuperación de los 'Red Devils'.

Fernandes también había sido reconocido previamente como Jugador de la Temporada de la Premier League y Footballer of the Year por la Football Writers’ Association, por lo que el premio de la PFA completa una temporada de grandes distinciones individuales.

El portugués, de 31 años, se convierte además en el segundo futbolista portugués en conquistar este prestigioso galardón, después de Cristiano Ronaldo. También pone fin a una larga espera para el Manchester United: es el primer jugador del club en obtener el premio desde Wayne Rooney en 2010.

Desde su llegada al Manchester United en enero de 2020, Fernandes se ha consolidado como una de las figuras más importantes del equipo. En 314 partidos con el club en la Premier League, suma 110 goles y 106 asistencias, alcanzando los 200 aportes de gol.