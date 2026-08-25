Sabah FC clasifica a la Champions League a casi 9 años de su fundación

El Sabah FC de Azerbaiyán protagonizó este martes una remontada memorable al derrotar al Hapoel Be’er Sheva de Israel y sellar su clasificación a la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27.

El conjunto azerbaiyano se impuso 5-2 después de la prórroga , para darle la vuelta a la serie y avanzar con un marcador global de 6-4 . Sabah había caído 2-1 en el partido de ida disputado en Bucarest, por lo que necesitaba remontar en casa.

La eliminatoria comenzó cuesta arriba para los locales. Hapoel Be’er Sheva tomó ventaja, pero Sabah reaccionó y encontró los goles necesarios para llevar el encuentro hasta el tiempo extra. Allí, el equipo dirigido por Valdas Dambrauskas terminó de completar una noche histórica.

Uno de los protagonistas fue Christian Nwachukwu, quien marcó para Sabah, mientras que Umarali Rakhmonaliev también apareció en el marcador. En la prórroga, el cuadro azerbaiyano terminó de sentenciar una eliminatoria que parecía complicada después del resultado de la ida.

Un Histórico Sabah FC

La clasificación representa un paso histórico para Sabah, club fundado en 2017 que está a un paso de alcanzar por primera vez la fase de liga de la UEFA Champions League. La propia UEFA había destacado que el equipo estaba ante una oportunidad histórica después de eliminar al AGF Aarhus en la ronda anterior.

Sabah ya había demostrado su capacidad de reacción en esta fase de clasificación. En la tercera ronda, perdió 2-1 ante el AGF Aarhus en Dinamarca, pero respondió con una contundente victoria por 4-0 en el encuentro de vuelta para avanzar a los playoffs.