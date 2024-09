Nacional de Béisbol U10: FEDEBEIS revela calendario oficial del torneo

El torneo se jugará en dos grupos, jugando todos contra todos en sus respectivos grupos, con una llave semifinal cruzada del 1-2 y 2-1 y luego la final de ganadores por el oro y perdedores por el bronce.

La primera fecha del domingo 15 de septiembre, se jugará en el Grupo A, Los Santos vs Chiriquí a las 11:30 a.m. y cierran Veraguas ante Occidente a las 2:00 p.m. En el Grupo B jugarán, a las 9:00 a.m., Bocas del Toro vs Herrera, Coclé ante Metro y cierran Panamá Este ante Darién.

El certamen se jugará en los terrenos MVP 1 y MVP 2, ambos en Sport City de Bruce Chen.

CALENDARIO DEL NACIONAL DE BÉISBOL U10

FUENTE: FEDEBEIS