¡OFICIAL! Panamá acepta invitación para jugar en la Serie del Caribe 2026

Panamá volverá a decir presente en una Serie del Caribe luego de aceptar la invitación del comité organizador del evento caribeño del próximo año, Gran Caracas 2026 .

En nota enviada a la liga profesional de béisbol, PROBEIS, el presidente de la liga venezolana de béisbol profesional, Giuseppe Palmisano, destacó el aporte los logros que ha tenido Panamá a lo largo de su rica historia beisbolera.

"El béisbol de Panamá, sin duda, es parte fundamental de la historia de esta disciplina en la región y contar con su participación enaltece aún más un evento como este. Sería un honor contar con su presencia en este prestigioso torneo que arribará a su 68va. edición de gran historia, donde Panamá ha dejado huellas imborrables y leyendas del béisbol", indica parte de la carta invitacional.

Panamá en la Serie del Caribe

Para PROBEIS esta sería la séptima participación en series del caribe desde que regresó en 2019, cuando Panamá fue anfitrión y ganó el certamen con los Toros de Herrera.

La última participación de Panamá fue en 2024, en el estadio de los Marlins de Miami, donde ocupó el tercer lugar con los Federales de Chiriquí, dirigidos por José Mayorga.

Panamá estará representada en la Serie del Caribe 2026, por el equipo que resulte campeón de la liga Probeis que tiene programada iniciar en el mes de diciembre.

En la Serie del Caribe Gran Caracas 2026 participarán los equipos campeones de las invernales de República Dominicana, Venezuela, "Puerto Rico, México, Cuba y Panamá.

FUENTE: PROBEIS