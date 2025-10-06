Premundial de Béisbol U23: Héctor Rayo, el bocatoreño que se llevó el MVP

El panameño Héctor Rayo terminó siendo el Jugador Más Destacado del Campeonato Premundial de Béisbol U23, el cual terminó con la coronación del equipo panameño, la noche del sábado, cuando venció a Puerto Rico 4 carreras por 1.
Los números de Héctor Rayo con Panamá en el Premundial de Béisbol U23
Rayo sonó 8 hits en 17 turnos, para .471 de average, con 6 carreras anotadas, 1 triple, 8 remolques y un tremendo fildeo.
El campo corto mexicano Elvin Carrillo fue seleccionado el mejor jugador defensivo del torneo, mientras que Jonathan Laboy de Puerto Rico fue el mejor lanzador en efectividad, en ganados y perdidos y el cubano Raidel Sánchez fue el líder en jonrones.
Las otras distinciones individuales de Panamá la obtuvieron Eduardo Tait como mejor bateador designado y Edwin Hidalgo como el mejor primera base.
FUENTE: FEDEBEIS