Premundial de Béisbol U23 Béisbol -  2 de octubre de 2025 - 10:56

Premundial de Béisbol U23: Partidos para hoy jueves 2 de octubre

Repasa a continuación todos los partidos a disputarse este jueves 2 de octubre en el Premundial de Béisbol U23.

FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Premundial de Béisbol U23 que se disputa en Panamá no se detienen y este jueves 2 de octubre se jugarán cuatro encuentros, dos en el Estadio Mariano Rivera y dos en el Estadio Justino "Gato Brujo" Salinas de La Chorrera.

Eduardo Tait pegó un cuadrangular en cuatro turnos, remolcó dos carreras y anotó una para destacar por los canaleros junto a Adrián Sugastey, quien sonó de 4-1 con 1 carrera anotada.

La novena panameña bajo el mando del estratega Aníbal Reluz, tiene récord de 2-1 y este jueves chocarán ante Guatemala en el último encuentro de la fase de grupos (8:00 pm).

Partidos para hoy jueves 2 de octubre - Premundial de Béisbol U23

  • Honduras vs México - Estadio Mariano Rivera (12:00 pm) Grupo A
  • Cubs vs Bahamas - Estadio Justino Salinas (12:00 pm) Grupo B
  • Aruba vs Puerto Rico - Estadio Justino Salinas (5:00 pm) Grupo B
  • Panamá vs Guatemala - Estadio Marino Rivera (8:00 pm) Grupo A
