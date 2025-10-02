Premundial de Béisbol U23: Partidos para hoy jueves 2 de octubre

Las acciones del Campeonato Premundial de Béisbol U23 que se disputa en Panamá no se detienen y este jueves 2 de octubre se jugarán cuatro encuentros, dos en el Estadio Mariano Rivera y dos en el Estadio Justino "Gato Brujo" Salinas de La Chorrera.
Eduardo Tait pegó un cuadrangular en cuatro turnos, remolcó dos carreras y anotó una para destacar por los canaleros junto a Adrián Sugastey, quien sonó de 4-1 con 1 carrera anotada.
La novena panameña bajo el mando del estratega Aníbal Reluz, tiene récord de 2-1 y este jueves chocarán ante Guatemala en el último encuentro de la fase de grupos (8:00 pm).
Partidos para hoy jueves 2 de octubre - Premundial de Béisbol U23
- Honduras vs México - Estadio Mariano Rivera (12:00 pm) Grupo A
- Cubs vs Bahamas - Estadio Justino Salinas (12:00 pm) Grupo B
- Aruba vs Puerto Rico - Estadio Justino Salinas (5:00 pm) Grupo B
- Panamá vs Guatemala - Estadio Marino Rivera (8:00 pm) Grupo A