Premundial de Béisbol U23: Partidos para hoy jueves 2 de octubre

Las acciones del Campeonato Premundial de Béisbol U23 que se disputa en Panamá no se detienen y este jueves 2 de octubre se jugarán cuatro encuentros, dos en el Estadio Mariano Rivera y dos en el Estadio Justino "Gato Brujo" Salinas de La Chorrera.

La Selección de Béisbol de Panamá viene de perder su primer partido 9-5 , donde el izquierdo santeño Ismael Velasco junto al bullpen no pudieron contener la ofensiva mexicana en las acciones del Grupo A.

Eduardo Tait pegó un cuadrangular en cuatro turnos, remolcó dos carreras y anotó una para destacar por los canaleros junto a Adrián Sugastey, quien sonó de 4-1 con 1 carrera anotada.

La novena panameña bajo el mando del estratega Aníbal Reluz, tiene récord de 2-1 y este jueves chocarán ante Guatemala en el último encuentro de la fase de grupos (8:00 pm).

Partidos para hoy jueves 2 de octubre - Premundial de Béisbol U23