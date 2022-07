Roberto Kelly habla de su momento en México y de los panameños en la MLB

El ex Grandes Liga conversó con Melissa Gallego, que estuvo en coberturas especiales en la ciudad de Monterrey. La leyenda viviente del beisbol panameño habló de infraestructuras, el béisbol de nuestro país y del momento que viven los panameños en la MLB.

Adaptación

"Los peloteros se han adaptado al sistema mío, obviamente un sistema muy distinto al que ellos estaban acostumbrados, al principio fue difícil, pero creyeron en el proyecto y ahí están los resultados", dijo Roberto Kelly, actual timonel de los Sultanes de Monterrey.

Diferencias entre pelote mexicana y panameña

"En México se juega todo el año, aquí hay una liga de verano y terminándose esta liga comienza la de invierno, así que se esta jugando prácticamente todo el año."

"La liga mayor de Panamá no la sigo mucho, pero si escucho algunas cosas, pero siempre he dicho que en Panamá necesitamos jugar más beisbol, yo creo que el practicar y formar un equipo meses antes para enfrentar un campeonato no es la mejor forma para que se desarrolle nuestro béisbol", destacó Roberto Kelly.

Panameños en la MLB

"Creo que algo tiene que estar pasando por la cual Panamá no pueda tener un pelotero estable, regular, porque ahora mismo lo que tenemos son peloteros utitily, que suben y bajan, y yo creo que ya es tiempo para que Panamá tenga una figura como la teníamos antes. Antes teníamos 3 o 4 peloteros regulares que jugábamos todos los días, al final son muchas cosas, pero ese viene desde abajo, desde la raíz, la forma en la que se juega béisbol en Panamá, solo prepararse cuando venga el campeonato, no es la forma para preparar a un pelotero."

El ex Grandes Liga también dejó claro que Panamá no se encuentra en el lugar que debería actualmente y que ya son muchos los equipos al que cuesta mucho ganarles a nivel de selecciones nacionales.