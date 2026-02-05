Serie del Caribe 2026: Panamá y República Dominicana establecieron record de carreras

Serie del Caribe 2026: Panamá y República Dominicana establecieron marca de carreras combinadas FOTO / SERIE DEL CARIBE

Panamá (Federales de Chiriquí) y República Dominicana (Leones de Escogido) protagonizaron un partido de muchas carreras en la Serie del Caribe 2026 , donde los dominicanos se llevaron el partido 16 a 15.

Hasta el momento los dirigidos por José Mayorga han perdido los tres primeros compromisos y cierran ante Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) aún con opciones de poder clasificar a la siguiente ronda.

Récord en la Serie del Caribe 2026

Las 31 carreras combinadas entre ambos equipos superaron la marca previa de 28, establecida el 6 de febrero de 1990 en Miami, cuando los Naranjeros de Hermosillo vencieron 20-8 a los Senadores de San Juan.

El partido de este miércoles en Jalisco fue una verdadera batalla ofensiva, en la que ambos equipos utilizaron 15 lanzadores y se conectaron 34 imparables, quedando a solo tres del récord histórico.