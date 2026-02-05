Serie del Caribe 2026: Panamá y República Dominicana establecieron record de carreras

Panamá (Federales de Chiriquí) y República Dominicana (Leones de Escogido) protagonizaron un partido de muchas carreras en la Serie del Caribe 2026, donde los dominicanos se llevaron el partido 16 a 15.
Récord en la Serie del Caribe 2026
Las 31 carreras combinadas entre ambos equipos superaron la marca previa de 28, establecida el 6 de febrero de 1990 en Miami, cuando los Naranjeros de Hermosillo vencieron 20-8 a los Senadores de San Juan.
El partido de este miércoles en Jalisco fue una verdadera batalla ofensiva, en la que ambos equipos utilizaron 15 lanzadores y se conectaron 34 imparables, quedando a solo tres del récord histórico.