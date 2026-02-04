Serie del Caribe 2026: República Dominicana gana histórico duelo a los Federales

Serie del Caribe 2026: República Dominicana elimina a los Federales de Chiriquí

Los Federales de Chiriquí , representantes de Panamá en la Serie del Caribe 2026 , cayeron 16-15 ante los Leones del Escogido de República Dominicana en el Estadio Panamericano de los Charros.

Con esta derrota, el equipo federal sufrió su tercera del torneo, pero todavía tienen posibilidades de meterse a las semifinales.

Bethancourt sonó de 5-3 con 4 empujadas y una anotada para sobresalir a la ofensiva.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en la Serie del Caribe 2026?

Los dirigidos por José Mayorga volverán a jugar este jueves 5 de febrero ante Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) en el Estadio Panamericano de los Charros (3:00 pm).