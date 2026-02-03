SERIE DEL CARIBE Béisbol -  3 de febrero de 2026 - 07:57

Serie del Caribe 2026: Tabla de posiciones tras los partidos del 2 de febrero

Repasa como marcha la tabla de posiciones de la Serie del Caribe 2026, tras cumplirse el segundo día de competencia.

Las emociones de la Serie del Caribe 2026 que se juega en Jalisco siguieron en marcha el lunes 2 de febrero y a continuación repasaremos como marcha la tabla de posiciones.

Enny Romero venía con gripe y como él lo expresa, “con fiebre” de cara a su importante apertura del lunes donde los Leones del Escogido (República Dominicana) vencieron 5-3 a los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) en la segunda fecha en el Estadio Panamericano de Béisbol.

Después de una derrota cerrada ante los Leones del Escogido (República Dominicana) el domingo en la primera fecha en el Estadio Panamericano de Béisbol, los anfitriones Charros de Jalisco (México Rojo) volvieron a la carga el lunes “con todos los hierros”, tronando desde el primer episodio con un jonrón con bases llenas de Bligh Madris y luego un cuarto capítulo de siete anotaciones, apabullando a los Federales de Chiriquí (Panamá) por 11-4 para poner su récord en 1-1 en el torneo.

Tabla de posiciones de la Serie del Caribe 2026

FUENTE: LAS MAYORES

