LPF: Partidos para la jornada 4 del Clausura 2026

Repasa los partidos programados para la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LPF: Partidos para la jornada 4 del Clausura 2026

Repasa a continuación los partidos para la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La fecha iniciará con el Derbi Chorrerano entre San Francisco y CAI en el "Muquita" Sánchez. El sábado tendrá tres partidos, destacando el choque entre Árabe Unido y Tauro FC.

La jornada cerrará el domingo con dos emocionantes encuentros, uno en Coclé y el otro en Santiago.

Partidos para la jornada 4 del Clausura 2026 de la LPF

Viernes, 6 de febrero

  • San Francisco vs CAI - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (8:30 pm)

Sábado, 7 de febrero

  • UMECIT FC vs Sporting San Miguelito - COS Sports Plaza (4:00 pm)
  • Alianza FC vs CD Plaza Amador - Estadio Los Andes (6:15 pm)
  • Árabe Unido vs Tauro FC - COS Sports Plaza (8:30 pm)

Domingo, 8 de febrero

  • Unión Coclé vs CD Universitario - Estadio Virgilio Tejeira (4:00 pm)
  • Veraguas United vs Herrera FC - Estadio Aristocles “Toco” Castillo (6:15 pm)

