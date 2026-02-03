LPF: Partidos para la jornada 4 del Clausura 2026

Repasa a continuación los partidos para la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
La jornada cerrará el domingo con dos emocionantes encuentros, uno en Coclé y el otro en Santiago.
Partidos para la jornada 4 del Clausura 2026 de la LPF
Viernes, 6 de febrero
- San Francisco vs CAI - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (8:30 pm)
Sábado, 7 de febrero
- UMECIT FC vs Sporting San Miguelito - COS Sports Plaza (4:00 pm)
- Alianza FC vs CD Plaza Amador - Estadio Los Andes (6:15 pm)
- Árabe Unido vs Tauro FC - COS Sports Plaza (8:30 pm)
Domingo, 8 de febrero
- Unión Coclé vs CD Universitario - Estadio Virgilio Tejeira (4:00 pm)
- Veraguas United vs Herrera FC - Estadio Aristocles “Toco” Castillo (6:15 pm)